«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» в 29-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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