WP: стрелявший в Трампа, вероятно, жертвовал средства демократической партии

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс мог состоять в республиканской партии, при этом еще в 2021 году он, предположительно, переводил денежные средства демократам.
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