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«Рози Рокетир» добралась до МКС. Космический корабль Boeing Starliner состыковался с Международной космической станцией, но тут не обошлось без проблем

«Рози Рокетир» добралась до МКС. Космический корабль Boeing Starliner состыковался с Международной космической станцией, но тут не обошлось без проблем

Запущенный вчера к МКС космический корабль Boeing Starliner состыковался с МКС. Присоединение корабля к орбитальной станции произошло в автономном режиме в 03:28 по московскому времени.

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