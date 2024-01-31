На Украине признали тройное преимущество России в боеприпасах

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.