На Украине признали тройное преимущество России в боеприпасах

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии