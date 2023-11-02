Главком ВСУ Залужный: военный конфликт на Украине зашел в тупик

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал, что военный конфликт зашел в тупик, и войска не могут добиться прорыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии