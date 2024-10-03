Рубленные куриные котлеты с грибами

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если у вас нет возможности или желания пользоваться мясорубкой, тогда вам точно понравится рецепт рубленных котлет.