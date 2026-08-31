Нетаниягу сделал заявление по поводу соглашения с Грецией

Израиль и Греция заключили 31 августа 2026 года беспрецедентное оборонное соглашение «Щит Ахилла» на сумму 3 миллиарда евро, что стало крупнейшим экспортным контрактом в истории израильской оборонной … .
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