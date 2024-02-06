В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ в Петербурге

Специалисты Роспотребнадзора поделились показателями заболеваемости в Северной столице. Как стало известно из сообщения в Телеграм-канале Роспотребнадзора, за неделю общее число людей, заболевших ОРВИ, уменьшилось в среднем на 3 процента с предыдущей.