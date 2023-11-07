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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Непонятно, но очень интересно» и «Диалоги топ» — игра The Invincible получила 95% по...

«Непонятно, но очень интересно» и «Диалоги топ» — игра The Invincible получила 95% по...

«Непонятно, но очень интересно» и «Диалоги топ» — игра The Invincible получила 95% положительных отзывов в SteamВчера (6 ноября) состоялся релиз фантастической приключенческой игры The Invincible, разработанной студией Starward Industries, состоящей из бывших разработчиков The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и Dying Light.

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