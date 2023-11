«Непонятно, но очень интересно» и «Диалоги топ» — игра The Invincible получила 95% по...

«Непонятно, но очень интересно» и «Диалоги топ» — игра The Invincible получила 95% положительных отзывов в SteamВчера (6 ноября) состоялся релиз фантастической приключенческой игры The Invincible, разработанной студией Starward Industries, состоящей из бывших разработчиков The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и Dying Light.