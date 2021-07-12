Вещи, от которых стоит избавиться прямо сейчас

Вы тоже не можете отказаться и попрощаться с вещами, которые годами хранятся в вашем шкафу? Пора собраться с духом и наконец решиться на это! Если ваш комод трескается по швам, а вам все еще нечего надеть, то вы определенно делаете что-то не так.