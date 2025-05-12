ОАК поставила Минобороны России новые самолеты Су-35С

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.
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