ВМФ Мексики обнаружил в ста километрах от берега рыбака, унесенного "Милтоном"

Патрульный самолет Persuader мексиканского ВМФ обнаружил более чем в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке после прохождения там урагана "Милтон".
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