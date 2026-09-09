«Дал маленькую отметку»: Кобзон завалил Киркорова на вступительных экзаменах

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли рассказала о случае из юности Филиппа Киркорова, когда ее супруг не поставил ему высокую оценку на вступительных испытаниях в Российскую академию музыки имени Гнесиных.
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