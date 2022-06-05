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В Швецию на учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России прибыл американский авианосец USS Kearsarge и тысячи военных

В Швецию на учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России прибыл американский авианосец USS Kearsarge и тысячи военных

В Швецию на учения НАТО Baltops 22 прибыл американский авианосец USS Kearsarge. В Стокгольме стартуют учения Североатлантического альянса по «сдерживанию» России, проинформаровало издание The New York Times.

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