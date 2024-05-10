Россия послала Японии жёсткий сигнал из-за поддержки Украины

Возведение Россией сети разведывательных баз на Курильских островах является жёстким сигналом Японии о последствиях помощи Украине, говорится в статье китайского South China Morning Postflickr/Dmitry "dimasterAZ" читайте на monocle.
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