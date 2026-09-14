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Иркутск Сегодня

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В Иркутске с аншлагом прошёл джазовый концерт Candle Jazz Trio: следующий планируется в декабре

12 сентября в Доме джазового Энтузиаста с большим успехом выступило трио Candle Jazz Trio. Музыканты представили иркутской публике программу, в которой классические джазовые традиции переплелись со смелыми экспериментами.

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