Переданные Украине истребители F-16 будут уничтожены, это лишь вопрос времени. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
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