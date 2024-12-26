Эксперт индустрии красоты Стоянов: салоны маникюра в РФ больше нерентабельны

Массовый уход с российского рынка салонов маникюра спровоцировали несколько факторов. Не последнее место занимает повышение ключевой ставки, на фоне которой бьюти-услуги в списке потребления отошли чуть ли не на последнее место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии