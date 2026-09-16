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Family of Charlie Kirk to sue Utah Valley University for wrongful death

The family of political activist Charlie Kirk filed a notice that it intends to sue Utah Valley University for wrongful death on the campus.

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