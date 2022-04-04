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На западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сила толчков — 4 из 7 баллов

На западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сила толчков — 4 из 7 баллов

На западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщают РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление.

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