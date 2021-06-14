Подросший сын Потапа резко осадил Катю Осадчую на глазах у отца: "Во-первых..."

Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) дал интервью телеведущей Кате Осадчей вместе со своим сыном, Андреем Украинский продюсер дал небольшое интервью Кате Осадчей в рамках первого сольного концерта Нади Дорофеевой, передает Politeka.