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Татар-информ

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ТАСС: После выборов в РФ могут ограничить право голоса заочно осужденных

ТАСС: После выборов в РФ могут ограничить право голоса заочно осужденных

После состоявшихся выборов в Государственную Думу в России планируют обсудить разработку поправок к избирательному законодательству, предполагающих ограничение права голоса граждан страны, заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд.

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