Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии