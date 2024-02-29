Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.