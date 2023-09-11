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Суд в Москве дал экс-сотруднику Россельхознадзора Натарову 12 лет колонии

Суд в Москве дал экс-сотруднику Россельхознадзора Натарову 12 лет колонии

Савеловский районный суд приговорил экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

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