Суд в Москве дал экс-сотруднику Россельхознадзора Натарову 12 лет колонии

Савеловский районный суд приговорил экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
Савеловский районный суд приговорил экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
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