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США "забыли" про швейцарский саммит и зовут Кремль на новые переговоры в присутствии союзников из БРИКС

США "забыли" про швейцарский саммит и зовут Кремль на новые переговоры в присутствии союзников из БРИКС

На Западе неожиданно заговорили об организации нового саммита. Местом проведения выбрали Саудовскую Аравию - территорию для европейских политиков крайне непривычную.

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Комментарии
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petuhova_iv Петухова
БОЛЬШЕ НЕТ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
tatyana
Американские рептилоиды всё ещё пытаются обхитрить и одурачить Россию. Ищут ниточку зацепиться и потянуть её против России.Нельзя вообще с ними  ни о чем договариваться. Работать только на ультиматумах. В этот раз России придётся очищать весь мир от этой нечисти. Надеемся 3 раз будет последним.
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12 час.
A
Air
Англожиды поняли, что как в 1945 году Россию одурачить не удастся, украв Победу Русского народа над фашистской европой -9 мая 1945 года!!!
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11 час.

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