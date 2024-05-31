США "забыли" про швейцарский саммит и зовут Кремль на новые переговоры в присутствии союзников из БРИКС

tatyana

Американские рептилоиды всё ещё пытаются обхитрить и одурачить Россию. Ищут ниточку зацепиться и потянуть её против России.Нельзя вообще с ними ни о чем договариваться. Работать только на ультиматумах. В этот раз России придётся очищать весь мир от этой нечисти. Надеемся 3 раз будет последним.