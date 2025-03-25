Казань в апреле примет чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин

Автор: Динара ПрокопьеваДворец единоборств «Ак Барс» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Казань примет чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин, а также первенства России среди юниоров до 22 и до 24 лет.