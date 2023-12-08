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“Я очень люблю Макса. Я его никогда не забуду”, – пранкер Сорян рассказал об отношении Цискаридзе к Галкину*

“Я очень люблю Макса. Я его никогда не забуду”, – пранкер Сорян рассказал об отношении Цискаридзе к Галкину*

Не секрет, что известный балетмейстер и хореограф Николай Цискаридзе заменил Максима Галкина* в популярном шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

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Комментарии
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КЗ
Клавдия Золотых
детский лепет в конце .....А  ВАМ  НРАВИТСЯ.....
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