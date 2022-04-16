В Самарской области предложили ввести доплаты перевозчикам на дачных маршрутах

Законопроект предлагает закрепить обязанность органов государственной власти Самарской области компенсировать расходы городских округов на возмещение недополученных доходов перевозчиков, — пояснил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.
Законопроект предлагает закрепить обязанность органов государственной власти Самарской области компенсировать расходы городских округов на возмещение недополученных доходов перевозчиков, — пояснил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.
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