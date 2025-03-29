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Квартира, дом, дача

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Секретные сокровища хрущевок: что находили в стенах и перекрытиях при ремонте

Секретные сокровища хрущевок: что находили в стенах и перекрытиях при ремонте

Загадочные артефакты, спрятанные в квартирах Хрущевки — эти типовые пятиэтажки, ставшие символом советской массовой застройки, хранят в себе немало тайн.

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Комментарии
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владимир рябченко
&quot;Жигули&quot; НИКОГДА не стоили 900 рублей в купюрах 1961 года... 😝
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15 час.
Владимир Минаков
ВАЗ 2101 стоила 5600 руб., ВАЗ 2106 в 1977 году - 8100 руб, через год - 9100 руб. Даже ЗАЗ 965 ( Горбатый), в 1965 году стоил 1900 руб, ЗАЗ 968 в 1977 году, с двигателем 30 л.с. - 3000 руб ( при &quot;ручном&quot; варианте управления - 3167 руб).
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Сейчас многим не понять, как радовались люди, получившие после бараков и коммуналок в пятидесятые, послевоенные годы, такое сокровище, как отдельное жильё в новом доме, впоследствии прозванные &quot;хрущёвками&quot;. А ведь в них, порою двухэтажных, были ванны с туалетом и титаном, гревших воду с печью на дровах  - просто роскошь, можно было и мыться, и стирать в отдельной тёплой  комнате...
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14 час.
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