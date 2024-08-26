Корабли Северного флота провели учение по противороботной обороне в Арктике

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющий отряд боевых кораблей Северного флота, провел учение по противороботной обороне отряда кораблей в акватории моря Лаптевых в Арктике, сообщили 26 августа в пресс-службе Северного флота, предоставив видеофрагмент учения.
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