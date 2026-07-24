Юрий Котенок. Как победить не только Украину, но и весь Запад

Удивительно, но на пятый год войны всё еще остро стоит вопрос о готовности нашего ВПК к войне. Недавно в СМИ появилась хорошую новость: автомат Калашникова прошёл очередную модернизацию (6-ю с начала СВО!).
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