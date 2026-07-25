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Царьград

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Минобороны России нанесло удар по полигону в Киевской области

Минобороны России нанесло удар по полигону в Киевской области

Минобороны России ударило по полигону в Киевской области, где проходил показ беспилотников. Журналистка Юлия Кириенко заявила, что реальное число жертв занижено, утверждая, что их может быть сотни.

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