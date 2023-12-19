‼ Школьник из Минска стал жертвой сваттинга. Возбуждено уголовное дело Вчера в...

Forwarded From Следственный комитет Беларуси‼ Школьник из Минска стал жертвой сваттинга. Возбуждено уголовное делоВчера в Солигорске в закрытых группах была распространена информация о готовящихся вооруженных атаках на местные школы.
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