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Ресторанный исход: за девять месяцев 2026 года в России закрылось 28 тысяч заведений общепита

Ресторанный исход: за девять месяцев 2026 года в России закрылось 28 тысяч заведений общепита

Пока одни считают выручку, другие считают потери. За январь–сентябрь 2026 года в России ликвидировано 28 тысяч компаний и ИП в сфере общепита - на 15% больше, чем годом ранее.

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