В детском саду Архангельска открыли метеостанцию

Мини-метеостанция «Юный метеоролог» появилась в Соломбальском детском саду № 183 «Огонек».На площадке в распоряжении воспитанников детского сада теперь есть гигрометр, барометр, флюгер, осадкометр, ловец облаков, компас и ветровой рукав.
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