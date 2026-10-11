12 октября: какой сегодня день

Сегодня, 12 октября, отмечается День астрономии. Впервые праздник стали отмечать в 1973 году. В этот день астрономические клубы, музеи, обсерватории, планетарии проводят лекции и другие мероприятия, которые призваны поддержать интерес к науке.
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