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Крымская газета

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12 октября: какой сегодня день

12 октября: какой сегодня день

Сегодня, 12 октября, отмечается День астрономии. Впервые праздник стали отмечать в 1973 году. В этот день астрономические клубы, музеи, обсерватории, планетарии проводят лекции и другие мероприятия, которые призваны поддержать интерес к науке.

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