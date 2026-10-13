📷⚡️Правительство Республики Корея сообщило, что 8 октября президент Ли Чжэ Мён присутствовал на первом испытательном запуске южнокорейского гиперзвукового планирующего летательного аппарата, создаваемого под эгидой Агентства оборонных разработок (ADA).
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