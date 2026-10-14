«Он мне не по душе»: Игорь Крутой раскритиковал избранника младшей дочери Александры

Игорь Крутой неожиданно откровенно высказался о личной жизни младшей дочери Александры. Композитор сообщил, что у неё появился парень, но признался: избранник ему не нравится.
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