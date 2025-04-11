Лунный календарь на апрель 2025: неблагоприятные дни для важных дел Юлия ЧелкановаАпрель 2025 года обещает быть интересным и насыщенным месяцем, однако лунный календарь предупреждает: в некоторые дни стоит воздержаться от важных решений и значительных начинаний.