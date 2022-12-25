Страна и люди

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  • карюкалов вячеслав
    Есть такая тема."МУЖИК, ТЕБЯ БАЙД...
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    слабаки распустили слюни, пускать только в обмен на этих добрых, а их на фронтМЫ ЗЛА НЕ ПОМНИМ?...
  • вага карлито
    КОНЕЧНО, МЫ ЗЛА НЕ ПОМНИМ, ЕСЛИ НАДО – МЫ И ОБОГРЕЕМ, И НАКОРМИМ". -Ну да ну да  по барабану памятники снесенные наши...МЫ ЗЛА НЕ ПОМНИМ?...

Германия продолжит получать российскую нефть, но будет выдавать ее за казахскую

Германия продолжит получать российскую нефть, но будет выдавать ее за казахскую

Поставки «черного золота» усложнятся и подорожают ради соблюдения политического единства Европы Евгений Берсенев На фото: нефтеперерабатывающий завод ПКК, Бранденбург, Шведт (Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Игорь Юшков Довольно громкое заявление о том, что германские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Шведте и Лойне не стали заказывать на 2023 год российскую нефть, однако оформили заявки на прокачку «черного золота» из Казахстана, сделало Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

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