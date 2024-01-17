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Экс-посол США в Йемене Файерстайн: прямой конфликт Ирана и США вряд ли будет

Экс-посол США в Йемене Файерстайн: прямой конфликт Ирана и США вряд ли будет

Иран стремится избежать прямого вооруженного столкновения с США, выступающие на его стороне вооруженные группировки поддерживают сектор Газа в рамках палестино-израильского конфликта, однако "не пересекают красных линий" США, поэтому прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном вряд ли стоит ожидать.

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