Экс-посол США в Йемене Файерстайн: прямой конфликт Ирана и США вряд ли будет

Иран стремится избежать прямого вооруженного столкновения с США, выступающие на его стороне вооруженные группировки поддерживают сектор Газа в рамках палестино-израильского конфликта, однако "не пересекают красных линий" США, поэтому прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном вряд ли стоит ожидать.