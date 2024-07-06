Боевые вездеходы: Тигр против Хамви, Тритона и Мамбы

Данный класс военной техники заметно отличается от основательно защищенных MRAP на грузовом шасси. Легкие броневики, независимо от применяемых узлов и агрегатов, по своей сути – многоцелевые бронированные автомобили повышенной проходимости, предназначенные для перевозки личного состава, грузов, транспортировки прицепных систем, монтажа различных вооружений.
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