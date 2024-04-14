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  • Tania Еременко
    Потому .... что Украины больше не будет - только ОКРАИНА.Виктор Медведчук:...
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    Что не Президент на Украине - то полное дерьмо во всех смыслах! Какие-то отборные говнюки! Хотя....наши Горби и Ельци...Виктор Медведчук:...
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Трамп унизил «мошенника» Байдена из-за иранского удара по Израилю

Трамп унизил «мошенника» Байдена из-за иранского удара по Израилю

Сегодня 8,3K прочитали Бывший президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social информацию о том, как американские военные помогли израильтянам перехватить иранские ракеты и беспилотники, запущенные по Израилю.

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