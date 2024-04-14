Трамп унизил «мошенника» Байдена из-за иранского удара по Израилю

Сегодня 8,3K прочитали Бывший президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social информацию о том, как американские военные помогли израильтянам перехватить иранские ракеты и беспилотники, запущенные по Израилю.
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