Молодая россиянка погибла после приема ванны

Несколько дней назад в собственной квартире была найдена мертвой 32-летняя девушка из Ачинска. Следователи установили, что она погибла из-за воздействия высокой температуры – в этот момент покойная принимала ванну.
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