Актер Джигурда пожертвовал деньги на дроны для забайкальских бойцов на СВО

Артист уже не первый раз помогает военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации.Известный русский киноактер Никита Джигурда пожертвовал 70 тысяч рублей на покупку сигарет и дрона для забайкальских участников СВО из 29-й армии.