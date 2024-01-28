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Актер Джигурда пожертвовал деньги на дроны для забайкальских бойцов на СВО

Актер Джигурда пожертвовал деньги на дроны для забайкальских бойцов на СВО

Артист уже не первый раз помогает военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации.Известный русский киноактер Никита Джигурда пожертвовал 70 тысяч рублей на покупку сигарет и дрона для забайкальских участников СВО из 29-й армии.

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