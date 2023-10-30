Прогноз погоды в Крыму на сегодня • Симферополь: +21🌤 • Севастополь: +22°⛅ • Ялта: +21°🌤 • Алушта: +21°, 🌤 • Евпатория: +20°🌤 • Саки: +19°🌤 • Бахчисарай: +19°, 🌦 • Джанкой: +19° 🌤 • Судак: +19°🌤 • Феодосия: +20° 🌥 • Керчь: +18 🌥 • Черноморское: +19°, 🌥 Крым Оперативный.
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