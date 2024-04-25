Алаудинов: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS

Украина может попытаться атаковать Крымский мост ракетами ATACMS. Об этом рассказал ТАСС генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.
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