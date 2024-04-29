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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Петров и Боширов снова в деле

Петров и Боширов снова в деле

Чехия обвиняет их в подрыве склада с боеприпасами. Ни один шпиль при этом не пострадал.Сегодня Чехия официально заявила, что к взрывам на складах с боеприпасами в Врбетице имеет прямое отношение российская военная разведка.

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