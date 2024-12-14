Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю

Бэтмен воюет с Лигой Якудза, покемоны объединяются с Уоллесом и Громитом, а «Поднятие уровня в одиночку» собирает награды: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит.
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