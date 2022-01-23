Дипломат Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла могут нарастить военное взаимодействие

После заявления замглавы МИД РФ Сергей Рябкова о возможности расширения российско-венесуэльского военного партнерства в Вашингтоне разразилась настоящая истерика, подчеркнул дипломат Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube канала «Соловьев Live».